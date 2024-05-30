Doktorlar hastane yemeğinden zehirlendi

Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çıkan yemek nedeniyle hastanede görevli 4 personel ve 3 doktor zehirlendi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Sağlık çalışanlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı demektir. İktidarı, sağlık çalışanlarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi için acil adımlar atmaya davet ediyorum" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:28
Doktorlar hastane yemeğinden zehirlendi
Abone Ol google-news

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çıkan bir yemek nedeniyle hastanede görevli 4 personelin ve 3 doktorun zehirlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından iktidara seslenen Kılıç, “Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde dün çıkan bir yemek nedeniyle hastanede görevli 4 personelin ve 3 doktorun zehirlendiğini öğrendik. Sağlık çalışanlarımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gecesini gündüzüne katarken, onların sağlığı nasıl bu kadar göz ardı edilebilir? Gıda güvenliği, her bireyin hakkı olduğu kadar, sağlık çalışanlarımızın da en temel hakkıdır. Sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla karşılaşmaması için iktidarın acilen gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Hastanelerdeki hijyen ve gıda güvenliği standartlarının artırılması şarttır.  Bu ve benzeri olaylar sağlık sistemimizin ne kadar kırılgan olduğunu ve sağlık çalışanlarımızın ne kadar ihmal edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı demektir. İktidarı, sağlık çalışanlarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi için acil adımlar atmaya davet ediyorum” dedi.


CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç haberleri İzmir haberleri Alsancak haberleri sağlık çalışanları haberleri sağlık sistemi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak

AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak
Rekor ücretle ayrılmıştı: Sacha Boey, Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Rekor ücretle ayrılmıştı: Sacha Boey, Galatasaray’a geri mi dönüyor?
Son dakika haberi... 1 Mayıs gözaltılarına iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi

Son dakika haberi... 1 Mayıs gözaltılarına iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi
Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!

Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!
Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti

Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti
TSK personeline TikTok yasağı!

TSK personeline TikTok yasağı!
Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’

Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’
Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı

Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı