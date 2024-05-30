Doktorlar hastane yemeğinden zehirlendi

Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:28

Güncelleme: 30.05.2024 - 13:28

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çıkan bir yemek nedeniyle hastanede görevli 4 personelin ve 3 doktorun zehirlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından iktidara seslenen Kılıç, “Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde dün çıkan bir yemek nedeniyle hastanede görevli 4 personelin ve 3 doktorun zehirlendiğini öğrendik. Sağlık çalışanlarımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gecesini gündüzüne katarken, onların sağlığı nasıl bu kadar göz ardı edilebilir? Gıda güvenliği, her bireyin hakkı olduğu kadar, sağlık çalışanlarımızın da en temel hakkıdır. Sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla karşılaşmaması için iktidarın acilen gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Hastanelerdeki hijyen ve gıda güvenliği standartlarının artırılması şarttır. Bu ve benzeri olaylar sağlık sistemimizin ne kadar kırılgan olduğunu ve sağlık çalışanlarımızın ne kadar ihmal edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı demektir. İktidarı, sağlık çalışanlarımızın daha iyi koşullarda çalışabilmesi için acil adımlar atmaya davet ediyorum” dedi.