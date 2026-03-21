Doktorlar hastanelerdeki dinlenme alanı sorununa dikkat çekti: 'Tükenmişlik' odası

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu üyesi Dr. Çağla İzci, “Dinlenme odaları çoğu hastanede aslında dinlenme amacıyla planlanmış alanlar değil. Gün içinde kalabalık ekiplerin ortak kullandığı, sonradan ayrılmış alanlar. Yetersiz yatak sayısı nedeniyle nöbetlerde dinlenmek için yer bulmak zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman bir çekyatı ya da koltuğu paylaşmak ya da farklı alanlar aramak zorunda kalıyoruz” dedi.

Hijyen sorunlarına değinen İzci, “Özellikle tuvaletlerin temizliği, atık yönetimi ve genel hijyen koşulları çoğu yerde yetersiz. Kadın hekimler açısından güvenli ve hijyenik alan yetersiz” ifadelerini kullandı.

ZİHİNSEL TÜKENME

İzci, yetersiz dinlenme alanlarının, sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromunu tetiklediğini belirterek “Uyku bölünmesi ve kalitesiz dinlenme, hem fiziksel hem zihinsel tükenmeyi artırıyor. Bu da tıbbi hata riskini artırıyor. Bizim işimiz saniyeler içinde kritik kararlar almak üzerine kurulu. Dinlenemeyen bir hekimin hata yapma ihtimali artar. Bu nedenle dinlenme alanlarının niteliği yalnızca hekim sağlığıyla ilgili değil, doğrudan hasta güvenliğiyle ilgili bir konu” dedi.

İzci, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Dinlenme odaları, yeterli sayıda yatak bulunan, temiz, iyi havalandırılan ve mümkünse doğal ışık alan, gürültüden izole bir alan olmalı. Her nöbetçi hekimin gerçek anlamda dinlenebileceği koşullar sağlanmalı. Tuvalet hijyeni ve kadın dostu tuvaletler meselesi çok önemli. Özellikle kadın hekimler olarak her nöbet sonrası idrar yolu enfeksiyonları ile mücadele ediyoruz.”