Doktorlar reçete yazan dolandırıcılara karşı bakanlığı uyardı: İnternetten ilaç satışı

Son dönemde sahte reçete ve sahte rapor operasyonları yapılırken sosyal medya üzerinden gruplardan yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların reçetelendirildiği ortaya çıktı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00
Doktorlar reçete yazan dolandırıcılara karşı bakanlığı uyardı: İnternetten ilaç satışı
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Bir Telegram grubu üyesi yaptığı paylaşımda, “Reçete ile alınabilen ilaçlar adınıza reçetelendirilir” ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet konuya ilişkin İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ile konuştu. 

Oruç, “Veritabanında doktorların kayıtları var. Bunlar üstünden doktorun reçetesi geldikten sonra onların işlendiği bir sistem var. Burada kötü niyetli eczane çalışanları olabiliyor. Sisteme sızıp hasta bilgilerini alabiliyorlar” dedi. 

Oruç sözlerine şöyle devam etti: 

“Durumdan genellikle doktorların ve eczacıların haberinin olmuyor. Bağımlılıklar yapan ve uyuşturucu gibi sürekli kullanılabilen ilaçlar var. Bunları kullananlar bir doktora gidip reçete alamıyor. Bu yüzden internette reçeteli ilaç satışı yapan karaborsaya yöneliyorlar. Bu bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık Bakanlığı önlem almalıdır. Kötü niyetli insanlar sistemi hackleyip ilaçları piyasadan daha yüksek fiyatlarla el altına satmış oluyor.” 

İSPAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Dr. Ertuğrul Oruç internetteki reçeteli ilaç çetelerinin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: 

“Mesela diyelim ben psikiyatri doktoruyum. Benim üstüme usulsüz bir işlem yapılmış oluyor. Ben zan altında kalmış oluyorum. Reçeteyi yazmadığımı ispat etmeyi çalışıyorum."


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