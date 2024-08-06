100 yıllık reçete: Kütür kütür erik turşusu tarifi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 17:21

Güncelleme: 06.08.2024 - 17:21

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan erik turşusu, yüzyıllardır sofraları süsleyen, kütür kütür dokusuyla damaklarda iz bırakan bir tat. Özellikle yaz aylarında ferahlatıcı ve iştah açıcı olarak tüketilen bu turşu, pratik yapımı ve uzun ömrü ile de tercih sebebi. İşte nesilden nesile aktarılan, 100 yıllık geleneksel erik turşusu tarifi...

Malzemeler

1 kg yeşil erik (mümkünse sert ve olgunlaşmamış)

1 litre su

1 su bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 baş sarımsak (soyulmuş ve doğranmış)

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

2-3 dal dereotu (isteğe bağlı)

Hazırlık

Erikleri Hazırlayın: Yeşil erikleri iyice yıkayın ve saplarını ayırın. Eriklerin üzerinde küçük delikler açarak turşunun daha hızlı ve dengeli olmasını sağlayabilirsiniz.

Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir tencereye suyu ve kaya tuzunu ekleyin. Tuz eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve suyun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Erikleri Kavanoza Yerleştirin: Temiz ve sterilize edilmiş cam kavanoza erikleri yerleştirin. Aralarına doğranmış sarımsak, tane karabiber ve kişniş tohumlarını serpiştirin. Dilerseniz, turşunun üzerine birkaç dal dereotu ekleyebilirsiniz.

Sirke ve Tuzlu Suyu Ekleyin: Oda sıcaklığına gelen tuzlu suyu ve üzüm sirkesini kavanoza dökün. Eriklerin tamamen suyun içinde kalmasını sağlayın. Eğer gerekirse, üzerlerine bir ağırlık koyarak eriklerin suyun üstüne çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Kavanozu Kapatın: Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde en az 2 hafta boyunca bekletin. Turşunun tam lezzetini alması için 4-6 hafta beklemek en ideali olacaktır.

Servis Önerileri

Erik turşusunu, et yemeklerinin yanında veya meze olarak servis edebilirsiniz.

Salatalara ekleyerek ekstra bir lezzet katabilirsiniz.

Hafif acı biberlerle birlikte turşu suyunu içecek olarak da değerlendirebilirsiniz.