Doktorlara yıkık bina için kura

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Hatay’daki boş aile hekimliği birimlerini gösteren listeye göre aile sağlığı merkezi (ASM) hizmeti veren 26 ASM’den 19’u ya hasarlı ya da yıkılmış halde. Ağır hasarlı ve yıkık binalara ise aile hekimliği kurası açıldı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği (TTB-AHEK) Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, boş aile hekimliği birimlerine “yerleştirme” açılmasına tepki gösterdi. Kırımlı, “Hiç utanmadan açıp, bu binalar yıkık diye de belirtmişler. Kimse tercih etmeyecek. Mesai denetimi, bina denetimi yapıyorlar ama ortada ne mesai yapacak yer var ne bina var ne mahalle var” dedi. Kırımlı, “Hatay’da arkadaşlarımıza eziyet bitmiyor. Ölü olarak bildirilen kişinin aşısının yapmasını istiyorlar. Çünkü kendi sistemlerinde ölü olarak kayıtlı değil” ifadelerini kullandı. Hekimlerin de depremzede olduğunu vurgulayan Kırımlı, “Travmatizeler. Uzanacak bir ele ihtiyaçları var. Habire sopa vuruluyor” diye konuştu.