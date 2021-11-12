Doktorların 'Yaşaması mucize' dediği Deniz Ünsal 40 madalyanın sahibi oldu

12 Kasım 2021 Cuma, 06:00

5 yaşında yüzme sporu ile tanışan Ünsal'ın attığı kulaçlar, kendisini başarıya taşıdı. Türkiye bedensel engelliler şampiyonalarında defalarca Manisa’yı temsil eden Ünsal, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 40 madalyanın sahibi oldu.

Ahmet-Nihal Ünsal çiftinin tek oğlu Deniz Ünsal, 24 yıl önce serebral palsi hastalığı ile dünyaya geldi. 6 aylıkken doktorların “Yaşaması mucize olur” dediği Ünsal, 5 yaşında yüzme sporu ile tanıştı. Yüzerek hem spor yapan hem de sosyalleşen Ünsal, attığı kulaçlarla hayata tutundu. Aldığı eğitimin ardından Türkiye bedensel engelliler şampiyonalarında Manisa’yı temsil eden Ünsal, 25’i altın, 5’i gümüş ve 10’u bronz olmak üzere toplam 40 madalyanın sahibi oldu. 2 kez milli olmayı başaran Ünsal, çok daha büyük başarılara imza atmak istediğini belirterek “Yüzme sporunda daha iyi olacağım. Bu doğrultuda haftanın 3 günü antrenmanlarımı sürdürüyorum. İlk hedefim, sağlığımı koruyarak şampiyon olmak. Başarımda emeği olan babama ve anneme çok teşekkür ederim” dedi.

Deniz Ünsal’ı hayata tutunmasını sağlayan ve bir an olsun yanından ayrılmayan babası Manisa Bedensel Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal (64), “Deniz ve benzeri çocuklar ailelere zor ve yük gelebilir. Bu çocuklarla birlikte hayatı paylaştığımız ve bütün zorlukları aşabildiğimiz sürece artık o sizden bir parça oluyor. Siz onun hayatını kolaylaştırıyorsunuz ama farkında olmadan o da sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Bu hem çocuk hem de bizler için pozitif enerjiye dönüşüyor. Çocuğuma zaman ayırıp vakit geçirmek beni mutlu ediyor. Baba olmak sadece para kazanmak demek değil. Özellikle de böyle özel çocuklarla baba-oğul olmanın yanı sıra arkadaş da olmanız gerekiyor. Yol arkadaşı olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.