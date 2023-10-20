Doktorsuz hastane açtılar
Depreme dayanıksız tartışmaları ile 10 yıl sonra sessiz sedasız hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesi için yurttaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) randevu bulamıyor. 2 bin 500’e yakın hekim olması gereken hastaneye şu anda 300 civarında hekim atandı. 3 bin 500 hemşirenin olması gereken hastaneye ise sadece 500 hemşire atandı. Hastaneye toplam 9 bin civarında sağlık çalışanı olması gerekirken bu sayının iki bin civarında olduğu iddia edildi.
Temeli 2013’te atılan ve 10 yıldır açılamayan İzmir Şehir Hastanesi sessiz sedasız hasta kabulüne başladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) İzmir Şehir Hastanesi’nin yer almamasına karşın yurttaşlar randevu alamazken İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak da personel eksikliğine dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı iki kere hekim ilanına çıkmasına rağmen atayacak doktor bulamadığı dönemde çevre hastanelerden görevlendirmelerle gelen personelle açılan şehir hastanesinin tam kapasiteyle çalışması için en az 9-10 bin kişilik bir istihdamın gerekli olduğunu söyleyen Süleyman Kaynak, “Bu açılış töreni de bir kurdele kesme şeklinde olur. Ama bu gerçek bir açılış olmaz. Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre; iyi yetişmiş, farklı alanlarda uzmanlaşmış en az 2 bin 500 hekim ve yine farklı alanlarda uzmanlaşmış en az 3 bin 500 hemşire ve bunun yanı sıra da yaklaşık 2 bin 500, 3 bin civarında farklı meslek gruplarından personele ihtiyaç var. Dolayısıyla böyle bir kompleksin tam anlamıyla çalışıyor diyebileceğimiz full kapasiteyle çalışması için 9 – 10 bin kişilik bir istihdama ihtiyaç vardır” dedi.
İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak
“75 BİN İNSANIN GÜNLÜK İHTİYACI NASIL KARŞILANACAK?”
Hazırlıkların nasıl yapıldığına ilişkin olarak kamu yöneticileri tarafından net bir açıklama yapılmadığını aktaran Kaynak, hastanelere yüzde 70 doluluk oranıyla uzun vadeli ve döviz üzerinden özel şirketlerle anlaşma yapıldığını belirterek, “Kamu yöneticileri bu hastanenin günlük insan trafiğinin yaklaşık 75 bin olacağı ifade etti. Hastanenin yeri ve ulaşım altyapısı, bu 75 bin kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitenin var olup olmadığını bilmiyoruz. Özellikle ulaşım anlamında ciddi sorunlar olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla hastanenin bir açılış töreniyle açılması kolaydır, Fakat bu hastanenin tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi anlamında açılmasının daha çok uzun zaman aşacak” ifadelerini kullandı.
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