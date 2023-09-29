Doktoru darbeden şahıslar gözaltına alındı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van’da bir hekime şiddet uygulayan 2 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde hekimi darbeden şahısların gözaltına alındığını duyurdu.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken ’zanlı’ sıfatını taşıyan 2 kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.”
Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız yaralandı. Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp,…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2023
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