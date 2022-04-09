Doktoru öldüren uzman çavuş hakkında yeni gelişme
Denizli’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal’ı sokak ortasında öldüren uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal (63), askerlik şubesi önünde darbettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bir dönem bakıcılığını da yapan uzman çavuş Musa Aktaş (28) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü.
Dr. Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına bir süre önce bakıcılık yapan Musa Aktaş’ın, Ünsal’dan 15 bin TL borç para aldığı, doktorun bu parayı geri talep etmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Birkaç gün önce Ünsal’ın evinde görüşen taraflar arasında husumet başladığı, Musa Aktaş’ın bugün konuşmak için Dr. Ünsal'ın Acıpayam’da at yetiştirdiği bahçe evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü ifade edildi.
Dr. Naim Ünsal’ın hayatını kaybettiği cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan uzman çavuş Aktaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Naim Ünsal
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