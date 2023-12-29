Doktorun odasından 35 bin lira çalanlar yakalandı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:37

Güncelleme: 29.12.2023 - 17:37

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan özel bir hastanede 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar hastanedeki doktor odasındaki sekretere ait çantadan yaklaşık 35 bin lira parayı çaldı.

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine olay polise haber verildi. Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, parayı A.Ö. ile S.K. adlı kadının çaldığını tespit etti ve söz konusu şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan 2 kişi ile birlikte çalınan paranın 13 bin lirası ele geçirildi. Şüphelileri paranın geri kalanını 3 gün içinde harcadıkları ortaya çıktı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen A.Ö. ve S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. ve S.K. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.