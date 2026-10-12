Dokunulmayan soruna dokunduk

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, trafik kazaları sonrasında yurttaşların zor durumunu istismar eden, bunu kazanç alanına dönüştüren yapılarla mücadelenin kesintisiz şekilde süreceğine dikkat çekti.

Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve hasar süreçleriyle ilgili “Dokunulmayan bir soruna dokunduk” diyen Menteş, öncelikle ilgili yasayı anımsatarak şunları anlattı: “Hasarda aracı diye bir şey olmaz. Bir tek vekalet olur ve o da avukattır. Dolandırıcılığa varan işler var. Özellikle 2019’dan bu yana artan organize yapılar var. Bunlara müdahale ediyoruz. Değer kaybıyla ilgili her gün 250 dava açılıyorsa bu bir anomalidir. Hukuki mücadele süreci başladı. Başka yapılar var, onlara da müdahale edilecek. İlk sonuçlar olumlu. Attığımız diğer adımlarla birlikte değer kaybı nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan günlük başvular ekim ayında yarı yarıya azaldı.” Menteş’in öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

‘KONTOLLÜ SERBEST’

- Sigorta itibara dayalı bir sektör. Çünkü emanet para topluyoruz. Bu nedenle şirketlerle ilgili satış süreçlerini incelerken yeni yatırımcının mali yapısına ve itibara bakıyoruz. Bağlı riskleri gözetiyoruz.

- Trafikte serbest tarifeyi istiyoruz ama rekabet daha iyi olmalı. İlk 25 şirketin hasardaki payı yüzde 80’lerdeydi, şimdi yüzde 60’lara indi. İskontolarda da iyileşme var. Bu nedenle kontrollü bir serbest tarifeye geçilebileceğini düşünüyoruz.

- Sağlıkla ilgili “ömür boyu yenileme” düzenlemesi sonrası gelişmeler olumlu. Ancak hasarı azaltmalıyız. Ama bu tek taraflı bir konu değil. Hastane boyutu var. Sağlık Bakanlığı ile bunları görüşüyoruz