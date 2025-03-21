Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri barikatı yıktı: Buca halkından destek
İzmir'de üniversite öğrencileri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki eylemlerine devam ediyor. Öğrenciler ve yurttaş yoğun katılımıyla polis eylem önünde kurduğu barikatı kaldırdı.
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, direnişe devam ediyor. Bugün de öğrenciler kampustan yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Kampusun önüne barikat kuran kolluk kuvveti, öğrencilere engel oldu.
TOMA ile müdahalede bulunan kolluk kuvvetlerine karşı, öğrenciler direniş gösterdi. 10 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilere, Ege Üniversitesi öğrencileri ve Bucalı yurttaşlar destek verdi. Binlerce yurttaş, kampus önüne geldi. Polis barikatı açmak zorunda kaldı. Öğrenciler ve yurttaşlar Şirinyer'e doğru yürüyüş başlattı.
Etiketler: #İzmir #üniversite öğrencileri #Ekrem İmamoğlu
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