Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden zam isyanı: Reddediyoruz!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:54

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:54

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yönetiminin yemek fiyatlarına yüzde 200’e varan zam yaparak 5,80 TL’den 17 liraya çıkarmasına tepki gösteren DEÜ Öğrencileri Dayanışması grubu yazılı bir açıklama yaparak zamların geri alınmasını talep etti.

"KRİZİN FATURASI BİZE ÇIKTI"

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada zamlar sonrası haftalık tek bir öğünün 67 TL’ye çıktığı belirtilerek, “Enflasyonun her geçen gün artması, ekonomik krizin derinleşmesi ve tüm bunların da yüksek kiralar ve faturalar olarak bize yansıması zaten hali hazırda biz öğrencilerin sırtında büyük bir yükken, yemekhane zammı da sırtımıza yeni bir yük olmuş durumda. Ay sonunu nasıl getireceğimizin hesabını yaparken, barınmak için başımızı sokacak bir yer ararken şimdi de nasıl besleneceğimizi düşünüyoruz. Öğrenim hayatımız sürerken part-time veya full-time işlerde çalışmadan yaşayamadığımız gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu zammın kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur! Üniversite yönetimi almış olduğu bu kararla öğrencileri görmezden gelmiş ve krizin faturasını biz öğrencilere kesmeyi tercih etmiştir. Her krizde ilk gözden çıkarılanların öğrenciler olmasını kabul etmiyoruz. Kararın tekrardan gözden geçirilmesini ve kararın muhattabı olan biz öğrencilerin de sürece dahil edilerek yemekhaneye yapılan fahiş zammın geri çekilmesini; sağlıklı, hijyenik, nitelikli, doyurucu öğünlerin bulunduğu yemekhane hizmetinin sunulmasını talep ediyoruz.”



