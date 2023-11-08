Dokuzu beş geçer özlemi hiç geçmez

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:32

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:32

İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85’inci ölüm yıldönümünde büyük bir özlemle Ata’sını anacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Kasım programına saat 08.50’de Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başlayacak. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulunulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ise Konak Atatürk Meydanı’nda saat 09.05’te “7’den 77’ye İzindeyiz” koreografisi ile binlerce İzmirliyi buluşturacak. Ardından Konak Atatürk Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Korosu’nun Ata’ya Şarkılar konseri var.

ATATÜRK’E YAZILAN MEKTUPLAR SERGİLENECEK

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı saat 17.00'de Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kortejle devam edecek. İzmirliler Atatürk’ün 350 metre uzunluğundaki dev posterini taşıyacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm ilçelerden katılım beklenen bu anlamlı yürüyüşte İzmirlilere eşlik edecek.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ TÜRKÜLER SÖYLENECEK

Saat 17.30 ile 17.45 arasında Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile Atatürk'ün Sevdiği Türküler hep bir ağızdan söylenecek. Saat 18.15’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) “Senin Atatürk’ün” sergisi ile 2022 yılından bu yana İzmirlilerin Atatürk’e yazdıkları mektuplar sergilenecek.

Saat 18.30’da AASSM Küçük Salon’da Cumhuriyet Gazetesi yazarı, tarihçi Sinan Meydan “Cumhuriyet'in 100.Yılında Atatürk'ü Anlamak” söyleşisi yapılacak. AASSM Küçük Salon’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu’ndan Şarkılar konseri ise saat 19.30’da ücretsiz düzenlenecek.

Saat 20.00’de Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi THM Orkestrası Atatürk'ü Anma Konseri solist Pelin Kadıoğlu eşliğinde yapılacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları saat 20.00’de “Benim Naciz Vücudum” oyununu İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gösterime sunacak.

ATA’YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma programı bir günle kalmayarak 12 Kasım Pazar günü de devam edecek. 09.30’da çeşitli dağcılık kulübü üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak Balçova Terapi Ormanı’nda Ata’ya Saygı Yürüyüşü düzenleyecek.