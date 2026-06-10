Dolandırıcılar İmamoğlu’nun kopyasıyla internette vurgun peşine düştü

Teknolojiyi çok iyi kullanan dolandırıcılar bu kez yapay zekâ teknolojisiyle İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. 19 Mart 2025’te gözaltına alınan, 23 Mart’ta ise İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İmamoğlu’nun görüntü ve sesinin yapay zekâ ile taklit edildiği sahte yatırım reklamları sosyal medya platformlarında sponsorlu içerik olarak dolaşıma sokuldu. Söz konusu reklamlarda, İmamoğlu’nun yapay zekâ ile oluşturulan görüntüleri kullanılarak yurttaşlara kısa sürede yüksek gelir elde edebilecekleri vaadinde bulunuldu. Sponsorlu videolarda, “Türkiye’nin ekonomisi gittikçe bozuldu. Biz iktidara gelene kadar yurttaşlarımız internetten para kazanmanın yollarını bulmalı. Günlük kazanç sağlayarak ayda 300 bin lira kazanabilirsiniz. Ayda 300 bin lira gayet iyi bir para, sizleri rahatlatır” şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldı.

Yapay zekâ ile üretilen “deepfake” içerikler son dönemde dolandırıcılık faaliyetlerinde daha sık kullanılmaya başlandı. Özellikle kamuoyunda tanınan isimlerin görüntü ve seslerinin taklit edilmesiyle hazırlanan videoların yurttaşlarda güven duygusu oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

İBB DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de daha önce Ekrem İmamoğlu’nun adı ve görüntüsünün kullanıldığı sahte yatırım reklamlarına karşı kamuoyunu uyarmıştı. Yapılan açıklamalarda, İmamoğlu’nun yatırım tavsiyesi verdiği ya da herhangi bir yatırım platformunu desteklediği yönündeki içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiş, yurttaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri istenmişti.

DENETİM TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Söz konusu hesabın ve videoların sponsorlu reklamlar aracılığıyla çok sayıda kullanıcıya ulaştığının ortaya çıkmasının ardından ilgili hesap kapatıldı, videolar ise yayından kaldırıldı. Ancak sahte içeriklerin kaç kişiye ulaştığı ve ne kadar süre dolaşımda kaldığına ilişkin soru işaretleri sürüyor. Bu durum, sosyal medya platformlarının reklam denetim mekanizmalarına yönelik tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.