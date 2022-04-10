'Dolandırıcılık' sarmalı: 3 ayda 6 bin 155 şüpheli yakalandı
Türkiye'de yeni yılın ilk 3 ayından adeta dolandırıcılık 'patlaması' yaşandı. Resmi verilere göre yılın ilk üç ayında dolandırıcılık şüphelisi olarak gözaltına alınanlardan 664'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yılın ilk 3 ayında polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 6 bin 155 kişiden 664'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ülke genelinde 2022'nin ilk 3 ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi.
Ocakta 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı. Şubatta 7 bin 43 dolandırıcılık gerçekleştirilirken yakalanan 1706 şüpheliden 182'si tutuklandı. Martta ise 7 bin 968 dolandırıcılık suçu işlendi.
Yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287'si tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalanırken bu şüphelilerden 664'ü adli makamlarca tutuklandı.
Video Haberler
- Zelenskiy'den acil çağrı: 'Bekleyecek zamanımız yok'
- 'Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır'
- Ukrayna açıkladı: 'Elleri bağlanmış ceset bulduk'
- 3 katlı binada yangın çıktı, soruşturma başlatıldı
- Kız arkadaşıyla tartışıp köprüye çıktı: Gelmezse atlarım
- Çocuk bulunan arabaya saldırdı, gözaltına alındı
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
En Çok Okunan Haberler
- Çin'de 'Covid-19' alarmı sürüyor
- Tornavida sokunca bomba gibi patladı!
- Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücreti dudak uçuklattı
- Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alanyaspor ile karşılaşıyor
- 'Kripto para' uyarısı: Piyasaya gözü kapalı girilmemeli
- Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...
- Tülin Tankut: ‘Büyümek travmatik bir süreç!’