Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti: 'Sizi öpüyorum, Allah'a emanet olun'
Adana'da iş insanı Yunus G., dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yunus G. gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" diyerek el salladı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'da özel bir okulun kurucusu olan iş insanı Yunus G.'yi adresine yapılan baskınla gözaltına aldı.
Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Yunus G., sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine götürüldü.
Sağlık kontrolünün ardından polis aracına götürülen Yunus G., hakkındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim? Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, Allah'a emanet olun" diyerek el salladı. Yunus G. daha sonra adliyeye sevk edildi.
Yunus G.'nin, sahte vekaletname düzenleyerek eşi Arzu G. ile müşterek tapuya sahip oldukları evi sattığı iddia edildi.
Etiketler: #Adana #İş İnsanı
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