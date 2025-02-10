Dolandırıp 'öpücük' attılar!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:19

İskenderun ilçesinde yaşayan Volkan Suğurtin, Hatay’dan Adana’ya gitmek için araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Suğurtin, karşı tarafın istediği yaklaşık 8 bin TL’lik tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi. Suğurtin, Whatsapp üzerinden engellendiğini görünce dolandırıldığını anladı. Dolandırıcılara mesaj atan ve ulaşmaya çalışan Suğurtin, aldığı öpücük emojisi karşısında şaşkınlık yaşayarak durumu yargıya taşıdı. Başka insanların dolandırılmaması için uyarıda bulunan Suğurtin, "Paramızı iade edeceklerini söylediler, bizim engelimizi kaldırıp öpücük atarak dalga geçtiler, sonra da geri engellediler" ifadelerini kullandı

"BUNLARA GÜVENİP PARAYI YATIRDIK"

Araç kiralarken dolandırıcıların ağına düşen 37 yaşındaki Volkan Suğurtin, "Avis adı altında bir firmayla anlaştım araç kiralamanın çok kolay olduğunu söylediler ücretsiz vale sistemi, havaalanı şirketi ve evinize kadar getirip evinizden de geri teslim aldıklarını söylediler. Whatsapp üzerinden bizimle yazışıp fatura ve IBAN bilgisini gönderdiler kişi adına buraya para atacağımızı attıktan sonra depozito atacağımızı ve herhangi bir kaza anında alkollü, madde kullanımında ve kaza anında bu şirketlerin araç kazalarını karşılamadığını ve 50 bin TL gibi bir paranın teminat gösterilmesi ya da bu paraya bloke konup geri açılması şeklinde şeylerden bahsettiler. Şirket Avis şirketi olduğu ve güvenilir bir şirket olduğundan dolayı bunlara güvenip parayı yatırdık. Toplamda 8 bin TL civarında para yatırdık yatırdıktan sonra hepimizi engelleyip profil fotoğraflarını Whatsapp görüntülerini kaldırıp ortadan kayboldular" dedi.

"ÖPÜCÜK ATARAK DALGA GEÇTİLER, SONRA DA GERİ ENGELLEDİLER"

Whatsapp üzerinden iletişim kurdukları şahısların kendilerini engellediklerini ve bir süre sonra engeli kaldırarak öpücük emojisi gönderdiklerini ifade eden Suğurtin, "Şahısları arıyoruz ulaşamıyoruz bize sonra mesaj atıyorlar arada görüp öpücük gönderiyorlar bize tekrar paramızı göndereceğinizi söylüyorlar kendilerine şikayet edeceğimizi söylüyoruz ama o kadar çok pişkinler ki artık bu işin boyutunu aşmışlar. Paramızı geri iade edeceklerini söylediler bizim engelimizi kaldırıp öpücük atarak dalga geçtiler sonra da geri engellediler ve hala da ulaşamıyoruz. Şikayetçi olduk savcılığa suç duyurusunda bulunduk daha önce de araç kiraladım yani böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum öğrenmiş olduk biz dersimizi aldık insanlar da dikkatli olsun çok iyi araştırsın" şeklinde konuştu.