Isparta'daki 'sahte altın' dolandırıcıları yakayı ele verdi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:07

Güncelleme: 08.02.2025 - 14:07

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmalarda Y.G. ve A.C.İ. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, sahte ziynet eşyaları bozdurarak 43 bin 450 TL değerinde altın ve nakit para aldıkları, ayrıca başka bir iş yerinde sahte bilezik satmaya çalıştıkları belirlendi.

Araçlarında yapılan aramalarda 1 bilezik, 5 çeyrek altın ve 14 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.