Isparta'daki 'sahte altın' dolandırıcıları yakayı ele verdi

Isparta’da sahte ziynet eşyası bozdurarak 43 bin 450 TL değerinde altın ve nakit para alan 2 şüpheli şahıs, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Araçlarında yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 1 bilezik, 5 çeyrek altın ve 14 bin 900 TL ele geçirildi.

Isparta'daki 'sahte altın' dolandırıcıları yakayı ele verdi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 14:07

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kentte meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmalarda Y.G. ve A.C.İ. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, sahte ziynet eşyaları bozdurarak 43 bin 450 TL değerinde altın ve nakit para aldıkları, ayrıca başka bir iş yerinde sahte bilezik satmaya çalıştıkları belirlendi.

Araçlarında yapılan aramalarda 1 bilezik, 5 çeyrek altın ve 14 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.


Etiketler: #Isparta

İlgili Haberler

Isparta'da iki katlı bina çökmesinde faciadan dönüldü! Bina sahibinden kasıt iddiası

Isparta'da iki katlı bina çökmesinde faciadan dönüldü! Bina sahibinden kasıt iddiası
İYİ Parti'de bir günde üç istifa: Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen istifa etti

İYİ Parti'de bir günde üç istifa: Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen istifa etti
Isparta'dan çağrı: 'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'

Isparta'dan çağrı: 'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler