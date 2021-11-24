Dolar krizi üzerine Fuat Oktay'dan açıklama
Dolar krizinin ardından açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TL'deki değer kaybı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında artan kur krizi üzerine açıklamalar yapılmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TL'deki değer kaybı üzerine Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturmak için mücadele ettiklerini öne sürdü. Fuat Oktay, açıklamasının devamında, Erdoğan'a destek mesajı verdi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 23, 2021
Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz.#DevletiminYanındayım
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