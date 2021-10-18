Dolar rekor tazelemeye devam ediyor

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:55

Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/TL, zirvesini 9,29'un üzerine taşırken euro/TL de günün ilk saatlerinde 10,79 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

REKORLAR ART ARDA

Zirveyi 9,2955'e taşıyan dolar/TL saat 15.57 sularında 9,3001'den işlem gördü. Dolar/TL kuru ilerleyen saatlerde 9,3356'ya kadar çıkarak yeni zirvesine yükseldi.

Avro/TL ise gün içi en yüksek seviye olarak 10,8380 seviyesine ulaştı.