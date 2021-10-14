Doların artışı 'erken seçim' habercisi mi? Uzmanı açıkladı

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden almasının ardından dolardaki yükselişi Doç Dr. Oğuz Demir yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 19:34
Doların artışı 'erken seçim' habercisi mi? Uzmanı açıkladı
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Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden aldı.

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Erdoğan'ın başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna'yı atamasının ardından sığ piyasada dolar/TL 9.19 ile yeni zirveyi görmüştü.

Doç Dr. Oğuz Demir dolardaki yükselişin nelere sebep olabileceğini açıkladı.



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