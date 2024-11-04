Dolmuş şoförlerinin 'yolcu' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kırıkkale’de dolmuş şoförleri arasında "yolcu taşıma" sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.

Dolmuş şoförlerinin 'yolcu' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:00

Gürler Mahallesi şehiriçi terminalinde, dolmuş şoförleri M.Y.E. ile E.Ç. arasında "yolcu taşıma" kavgası tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., yanında bulundurduğu tabancayı ateş ederek M.Y.E.’nin bacaklarından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yaralanan şahıs, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #112 Acil #kavga

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