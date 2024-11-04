Anbean kaydedildi... Düğün çıkışı tekmeli yumruklu kavga!

Beyoğlu'nda bir düğün salonu çıkışında alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.

Anbean kaydedildi... Düğün çıkışı tekmeli yumruklu kavga!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:11

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, düğün salonu çıkışında alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Beyoğlu #düğün #kavga

İlgili Haberler

Sünnet düğününde dağıtılan yemek hastanelik etti

Sünnet düğününde dağıtılan yemek hastanelik etti
Damadın arkadaşları düğünde cenaze namazı kıldı, gelinden 'söz' istedi

Damadın arkadaşları düğünde cenaze namazı kıldı, gelinden 'söz' istedi
İstanbul'da sirenli, abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı

İstanbul'da sirenli, abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler