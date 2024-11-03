Düğün salonunun bahçesinde bıçaklı kavga!

Diyarbakır'da bir düğün salonunun bahçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Düğün salonunun bahçesinde bıçaklı kavga!
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 16:04

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi Çiçek Sokak’taki bir düğün salonunun bahçesinde meydana geldi.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #düğün salonu #düğün #bıçaklı kavga

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