Dolmuşa silahlı saldırı: 600 metre sürdü ama kurtarılamadı!

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolcularını bıraktıktan sonra evine gitmek için yola çıkan dolmuş sürücüsü Orhan Gündüz'e (47), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla defalarca ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan Gündüz, sırtından ve bacaklarından yaralanmasına rağmen yaklaşık 600 metre daha aracını kullanmaya devam etti. Ancak bilincini kaybetmesi üzerine dolmuş elektrik direğine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gündüz'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.