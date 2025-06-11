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Dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye kaldırıldı!

Dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye kaldırıldı!

11.06.2025 15:33:00
Güncellenme:
DHA
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Dolum tesisinde patlama: 3 kişi hastaneye kaldırıldı!

Elazığ'da, organize sanayi bölgesindeki dolum tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi, çıkan gazdan etkilendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde öğleden sonra dolum işlemi yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Açığa çıkan gazdan 3 kişi etkilendi.

İhbarla adrese sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BASINÇLI TÜPLERLE ÇALIŞIYORUZ"

İş yeri sahibi Ali Rıza Polat, patlamanın dolum sırasında gerçekleştiğini ifade ederek, "Tüpü kapatırken birden alev alıyor, patlama oluyor. Allah’a şükür can kaybımız yok. Olacak şeyler bunlar. Basınçlı tüplerle çalışıyoruz. Çok şükür bir şey yok. Bu fabrika oksijen ve asetilen dolum tesisidir. Dolum esnasında arkadaş tüpü kapayım derken, patlama meydana geldi" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İlgili Konular: #Elazığ #patlama

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