Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında, nereli? Dolunay Soysert evli mi? Dolunay Soysert dizi ve filmleri

DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?

25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Babasının işi dolayısıyla üç dört yaşındayken ailesi Ankara'ya taşındı. İlk ve ortaokulu Ankara'da, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Moda Kolejinde tamamladı. 17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yaptı.

Kolejden mezun olduktan sonra, aynı anda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimi aldı. Dört yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Sahneye ilk olarak, 1995 yılında Başar Sabuncu'nın yönettiği Kanlı Düğün oyunuyla çıktı. 1996-1997 sezonunda sahnelenen "Silvanlı Kadınlar" adlı oyundaki rolüyle 1. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Sinemada ilk kez, Cemal Gözütok yönetmenliğindeki Sekizinci Saat filminde rol aldı. Çılgın Bediş (1996), Kaygısızlar, Baskül Ailesi gibi komedi dizilerinde rol aldı. Oyunculuk eğitimine devam etmek için önce İngiltere'ye sonra ABD'ye gitti. Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirdi. Üç yıl New York'ta yaşadı, birçok işte çalıştı. Sally Johnson Studio'da Sinema Televizyon oyunculuğu eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sultan Makamı (2003) ve Omuz Omuza (2004) adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Bir İstanbul Masalı adlı dizide "Derya", Bebeğim (2006) adlı dizide "Leyla" karakterini canlandırdı. Nâzım Hikmet’in hayatını konu alan Mavi Gözlü Dev filminde şairin eşi Piraye'yi canlandırdı. Dostlar Tiyatrosu yapımı Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun sahnelediği Ayşe operetinde "Ayşe" karakterini canlandırdı. Buluşma oyunundaki rolüyle 9. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

2006 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler, Levent Üzümcü ve Kemal Kocatürk ile birlikte İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Topluluğun ilk oyunu olan Can Tarlası adlı oyunda rol aldı. 2006 yılında oyuncu Sinan Tuzcu ile evlendi. Çift, 2016 yılında boşandı. Soysert, 2008'de Tuzcu'nun yazdığı, İstanbul Halk Tiyatrosu ve BKM ortak yapımı olan Sürmanşet'te rol aldı. Bu oyundaki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

2008 yılında 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'ni sundu; Sinan Tuzcu ile 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin, Emre Karayel ile 19. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu yaptı.

2011 yılında Kadir Has Üniversitesi İleri Oyunculuk yüksek lisansını tamamladı. Benim Annem Bir Melek, Adanalı, Başrolde Aşk (2011), Muhteşem Yüzyıl (2014), Urfalıyam Ezelden (2014) adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Orada (2009), Veda (2010), Ölümden Kalma (2012), Yarım Kalan Mucize (2012) gibi sinema filmlerinde rol aldı. Oyuncu koçluğu ve reklam seslendirmeleri yaptı. 2010'da Tiyatro Gaga ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Cam" oyununda, 2015 yılında Craft Tiyatro yapımı "Personel" adlı iki kişilik oyunda, 2018 yılında Seray Şahiner’in romanından uyarlanan tek kişilik "Kul" oyununda rol aldı.

DOLUNAY SOYSERT'İN OYNADIĞI DİZİLER

Tozluyaka / Derya Öztürk / 2022

Terapist / Berna / 2021

Ya İstiklal Ya Ölüm / Halide Edip / 2020

Elimi Bırakma / Sumru Güneş/ 2018

7 Yüz / Gökçe / 2017

Bana Sevmeyi Anlat / Canan Güngör / 2017

Çifte Saadet / Hülya Saadet / 2016

Kehribar / 2016

Seddülbahir 32 Saat / Hatice /2015

Son Çıkış / Jülide / 2015

Urfalıyam Ezelden / Selva Bozoğlu / 2014

Kayıp / Leyla Sarman Özdemir /2013

Yol Ayrımı / 2012

Basŗolde Aşķ / 2011

Açık Mutfak / 2009

Benim Annem Bir Melek / Ece Turuncu / 2008

Hacı / 2006

Bebeğim / 2006

Yine De Aşığım / 2005

Kırık Kalpler Durağı / 2005

Avrupa Yakası / 2004

Omuz Omuza / 2004

Sultan Makamı / 2003

Bir İstanbul Masalı / 2003

Çılgın Bediş / 1998

Baskül Ailesi / 1997

Kaygısızlar / 1994

DOLUNAY SOYSERT'İN OYNADIĞI FİLMLER

Kor / 2016

Yarım Kalan Mucize / Mualla Eyüboğlu / 2013

Veda / Züveyde Hanım / 2010

Orada / Neslihan Gümüş / 2009

Mavi Gözlü Dev / Piraye / 2007

2006 Tövbe / 2006

2006 İlk Aşk / 2006

2005 Yürek Çığılığı / 2005

2004 Zor Adam / 2004

2004 Kalbin Zamanı / 2004

1998 Cumhuriyet / 1998

1995 Sekizinci Saat / 1995