Dolunay Soysert hakkında çıkan haberlerin ardından hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Dolunay Soysert kimdir, kaç yaşında, nereli? Dolunay Soysert evli mi? Dolunay Soysert dizi ve filmleri
DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?
25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Babasının işi dolayısıyla üç dört yaşındayken ailesi Ankara'ya taşındı. İlk ve ortaokulu Ankara'da, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Moda Kolejinde tamamladı. 17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yaptı.
Kolejden mezun olduktan sonra, aynı anda Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk ve İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimi aldı. Dört yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Sahneye ilk olarak, 1995 yılında Başar Sabuncu'nın yönettiği Kanlı Düğün oyunuyla çıktı. 1996-1997 sezonunda sahnelenen "Silvanlı Kadınlar" adlı oyundaki rolüyle 1. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Sinemada ilk kez, Cemal Gözütok yönetmenliğindeki Sekizinci Saat filminde rol aldı. Çılgın Bediş (1996), Kaygısızlar, Baskül Ailesi gibi komedi dizilerinde rol aldı. Oyunculuk eğitimine devam etmek için önce İngiltere'ye sonra ABD'ye gitti. Nebraska Üniversitesi Drama ve Tiyatro Bölümünü bitirdi. Üç yıl New York'ta yaşadı, birçok işte çalıştı. Sally Johnson Studio'da Sinema Televizyon oyunculuğu eğitimi aldı.
Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Sultan Makamı (2003) ve Omuz Omuza (2004) adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Bir İstanbul Masalı adlı dizide "Derya", Bebeğim (2006) adlı dizide "Leyla" karakterini canlandırdı. Nâzım Hikmet’in hayatını konu alan Mavi Gözlü Dev filminde şairin eşi Piraye'yi canlandırdı. Dostlar Tiyatrosu yapımı Buluşma adlı oyunda Marilyn Monroe'yu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun sahnelediği Ayşe operetinde "Ayşe" karakterini canlandırdı. Buluşma oyunundaki rolüyle 9. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
2006 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler, Levent Üzümcü ve Kemal Kocatürk ile birlikte İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Topluluğun ilk oyunu olan Can Tarlası adlı oyunda rol aldı. 2006 yılında oyuncu Sinan Tuzcu ile evlendi. Çift, 2016 yılında boşandı. Soysert, 2008'de Tuzcu'nun yazdığı, İstanbul Halk Tiyatrosu ve BKM ortak yapımı olan Sürmanşet'te rol aldı. Bu oyundaki rolü ile 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
2008 yılında 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'ni sundu; Sinan Tuzcu ile 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin, Emre Karayel ile 19. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu yaptı.
2011 yılında Kadir Has Üniversitesi İleri Oyunculuk yüksek lisansını tamamladı. Benim Annem Bir Melek, Adanalı, Başrolde Aşk (2011), Muhteşem Yüzyıl (2014), Urfalıyam Ezelden (2014) adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Orada (2009), Veda (2010), Ölümden Kalma (2012), Yarım Kalan Mucize (2012) gibi sinema filmlerinde rol aldı. Oyuncu koçluğu ve reklam seslendirmeleri yaptı. 2010'da Tiyatro Gaga ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Cam" oyununda, 2015 yılında Craft Tiyatro yapımı "Personel" adlı iki kişilik oyunda, 2018 yılında Seray Şahiner’in romanından uyarlanan tek kişilik "Kul" oyununda rol aldı.
DOLUNAY SOYSERT'İN OYNADIĞI DİZİLER
Tozluyaka / Derya Öztürk / 2022
Terapist / Berna / 2021
Ya İstiklal Ya Ölüm / Halide Edip / 2020
Elimi Bırakma / Sumru Güneş/ 2018
7 Yüz / Gökçe / 2017
Bana Sevmeyi Anlat / Canan Güngör / 2017
Çifte Saadet / Hülya Saadet / 2016
Kehribar / 2016
Seddülbahir 32 Saat / Hatice /2015
Son Çıkış / Jülide / 2015
Urfalıyam Ezelden / Selva Bozoğlu / 2014
Kayıp / Leyla Sarman Özdemir /2013
Yol Ayrımı / 2012
Basŗolde Aşķ / 2011
Açık Mutfak / 2009
Benim Annem Bir Melek / Ece Turuncu / 2008
Hacı / 2006
Bebeğim / 2006
Yine De Aşığım / 2005
Kırık Kalpler Durağı / 2005
Avrupa Yakası / 2004
Omuz Omuza / 2004
Sultan Makamı / 2003
Bir İstanbul Masalı / 2003
Çılgın Bediş / 1998
Baskül Ailesi / 1997
Kaygısızlar / 1994
DOLUNAY SOYSERT'İN OYNADIĞI FİLMLER
Kor / 2016
Yarım Kalan Mucize / Mualla Eyüboğlu / 2013
Veda / Züveyde Hanım / 2010
Orada / Neslihan Gümüş / 2009
Mavi Gözlü Dev / Piraye / 2007
2006 Tövbe / 2006
2006 İlk Aşk / 2006
2005 Yürek Çığılığı / 2005
2004 Zor Adam / 2004
2004 Kalbin Zamanı / 2004
1998 Cumhuriyet / 1998
1995 Sekizinci Saat / 1995