Domaniç'te durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheli şahsın, satmak amacıyla Bursa’dan Domaniç ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaştı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonda, şüphelilerin içinde bulunduğu araç Domaniç ilçe girişinde durduruldu.
BONZAİ VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramada, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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