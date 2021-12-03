Domaniç'te durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İHA
03 Aralık 2021 Cuma, 13:07
Domaniç'te durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheli şahsın, satmak amacıyla  Bursa’dan Domaniç ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonda, şüphelilerin içinde bulunduğu araç Domaniç ilçe girişinde durduruldu.

BONZAİ VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, 150 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.


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