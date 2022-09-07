Domates ihracatı izne bağlandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 10:28

Domatesin, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmesine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, salça) İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde 60'ıncı sırada yer aldı. Ayrıca, domates ihracatı için Ticaret Bakanlığından izin alınacak. Bu tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.



