Son Dakika: Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ağustosta dış ticaret açığı yıllık yüzde 161.8 artışla 11.3 milyar dolara ulaşarak rekor tazeledi. Yılın ilk sekiz ayında dış açık 73.5 milyar dolara yükseldi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Toplantı Salonu'nda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13.2 oranında artışla 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 40.8 oranında artışla 32 milyar 618 milyon dolar oldu.
Ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 161.8 artışla 11 milyar 277 milyon dolara yükseldi. Geçen sene aynı ayda açık 4 milyar 307 milyon dolardı.
Dış ticaret hacmi ağustosta yıllık yüzde 28.4 oranında artarak 53 milyar 959 milyon dolara yükseldi.
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