Domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Samsun’da domuzlara karşı arazisinde nöbet tutan şahıs, tüfeğin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Domuz nöbeti tutarken kendini vurdu
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 23:45

Olay, Bafra ilçesi Ortadurak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ak (61) arazisinde domuzlara karşı nöbet tutarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı. 

Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ak, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #Samsun #domuz #domuz avı

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