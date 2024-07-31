Ünlü oyuncudan Kuşadası'nda 'domuz' paylaşımı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı karakter ile tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı domuz sürüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:15
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Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti.

Acar, Kuşadası’nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası’nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası’na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi.

Acar’ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok da yorum aldı.


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