Domuz öldürmek için ava çıktı, arkadaşını öldürdü
Eskişehir'de çıktıları domuz avında arkadaşı Bülent Kaya’yı vuran kişi, gözaltına alındı.
Eskişehir'de çıktıları domuz avında arkadaşı Bülent Kaya’yı kazara vurduğu iddia edilen İsmail D. ve Ahmet T., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İki şüpheli, adliyede savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İsmail D. ve Ahmet T., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor.
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