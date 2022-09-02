Domuz saldırısına uğrayan çoban helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Siirt'te hayvan otlatırken yaban domuzlarının saldırısına uğrayan çoban, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınlarında hayvan otlatan Yusuf Kılıç (49), yaban domuzların saldırısına uğrayarak yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine 7 kilometre kala yol araç trafiğine uygun olmadığından ekipler, yaya olarak bölgeye ulaştı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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