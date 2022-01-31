Domuzdan kaçan genç kendini otomobilin üzerine attı

Giresun’un Piraziz ilçesinde yolda yürürken bir anda karşısına domuz çıkan genç, kendini yol kenarındaki otomobilin üzerine attı. Domuz kaçmayı başaran genç, yaşadığı o anları anlattı.

İHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:53
Domuzdan kaçan genç kendini otomobilin üzerine attı
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Girasun'un Piraziz ilçesine bağlı Akçay köyünde akşam saatlerinde yolda yürürken bir anda karşısına domuz çıkan Uğur Yetkin, şaşkınlıkla domuzdan kaçmaya başladı.

Domuz üzerine gelen Yetkin, kaçarak kendini yol kenarındaki otomobilin üzerine attı. Domuz koşarak uzaklaşırken, yaşanan heyecanlı anları Yetkin'in yakınları cep telefonu ile görüntüledi. 

"ŞAKA YAPTIĞINI SANDIM"

Yaşadıklarını anlatan Uğur Yetkin, “Köyde anneannemlere gidiyordum. Camdan beni gören anneannem 'Bahçede domuz var' diye seslendi. Şaka yaptığını sandım. Sonra biranda domuz karşıma çıkınca ne yapacağımı şaşırdım, çünkü ilk defa domuzu canlı olarak görüyordum. Baktın dedem kaçması için domuza bir şeyler atıyordu. Ben de yolda bulduğum odunları atmaya çalıştım ama tel örgüyü aşan domuz üzerime doğru gelmeye başlayınca kaçmaya çalıştım. Sonra da yol kenarındaki arabanın üzerine çıktım, domuz da bahçeye doğru koşarak uzaklaştı” dedi. 


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