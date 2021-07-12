Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan sahile indi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:30

2 büyük ve yavruları olan domuzlar, Murat Ayan tarafından araç kamerası ile görüntülenirken büyük şaşkınlığa neden oldu. Yiyecek bulamayan ve aç kaldıkları için domuzların dağdan indikleri tahmin ediliyor. Dağdan inen bazı domuzların ise yavruları ile şehir içinde görüldükleride ifade edildi.