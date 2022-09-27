Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 asker boğulma tehlikesi geçirdi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı’nda bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düştü. Ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Tersane Komutanlığı’ndaki iskelede meydana geldi. İskeleye bağlı bakıma alınan gemide çalışma yapılırken, 4 asker henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.
Donanma Komutanlığı, itfaiye ve deniz polisinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren askerler, ekipler tarafından sudan çıkarılıp Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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