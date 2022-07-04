Donanmanın 'kutup yıldızı' Tuğamiral Cem Aziz Çakmak anıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:17

Balyoz kumpası ile tutsak edilen ve cezaevinde akciğer kanserine yakalanan kumpas şehidi Tuğamiral Çakmak, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki gömütünün önünde yaşama veda edişinin 7. yılında ailesi, dostları ve silah arkadaşlarının katıldığı törenle anıldı.

Etkinlikte söz alan, Çakmak’ın devresi emekli Deniz Kurmay Albay Bülent Kul, “Vatan ve görev severliği bir Bahriye geleneği olarak benimsemiş olan Cem Aziz Çakmak, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de ulusal çıkarları ilgilendiren birçok harekat ve tatbikatının planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak büyük hizmetlerde bulunmuştur” dedi.

“Sen savunmanda mahkeme heyetine ‘sizler de bu koltuklara oturacaksınız’ demiştin” diyerek eşine seslenen Sevgi Çakmak, "O koltuklara oturdular. Keşke görebilseydin. Sana söz olsun ki asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz, asla barışmayacağız, ruhun şad olsun canımın yarısı” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜRSE TENLER ÖLÜR”

“Yedi yıl geçti ama Amiral Çakmak hala bütün dostluğu ve sevecenliğiyle, direnciyle anılarımızın en güzel yerlerinde bizimle beraber” diyen Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, duygularını “Hala yeni bir Fetullahçı iftirası ile yalanı ile karşılaştığımda kendimi onunlar konuşuyor buluyorum. Ne der, ne düşünür acaba diyerek irkildiğim oluyor ve inancımı tazeliyorum "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil" Ruhun huzur içinde olsun Cem Paşam” Sözleriyle ifade etti.

"YURTSEVERLER BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDİYOR"

Amiral Çakmak’ın silah ve Silivri’den koğuş arkadaşı Emekli Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ise yakın arkadaşının ölüm yıldönümünde şunları söyledi:

“Cem, senin yokluğuna alışılmıyor. Sen engin bilgi ve becerin, kültürün, sağduyun, öngörün ve içten duygusallığınla gerek mesleki olarak gerekse güvenilir bir dost olarak öyle bir boşluk bıraktın ki bunu doldurmak mümkün olmuyor. Maalesef bütün bu özelliklerin nedeniyle meslek hayatın boyunca hep hedef alındın ve hep bedel ödemek zorunda kaldın. Bu güzel ülkeye, ailesine ve milletine çok daha fazla katkıda bulunabilecekken son yıllarını çok sevdiğin mesleğinden ve ailenden uzak hapislerde geçirdin.

Ne yazık ki ülkemizde bedel ödeyen yurtsever aydınlar kervanına katıldın ve bizleri çok erken terk ettin. Seni tanımış olduğumuz, seninle birlikte görev yapmış olduğumuz, aynı üniformayı giydiğimiz, aynı değerleri paylaştığımız, aynı yolda mücadele verdiğimiz için gurur duyuyoruz. Senden sonra çok şeyler yaşandı, FETÖ’cü hainler cezalarını çekmeye devam ediyor. Mahkemedeki savunmanda dile getirdiğin gibi o hakimler bizim oturduğumuz sanık sandalyelerine oturdular ama mücadele bitmedi, bir kısım yurtseverler hala bedel ödemeye devam ediyor. Ülkemizin aydınlık günlere kavuşacağı ümidimizi yitirmeden seni kalbimizde yaşatmaya, seni unutturmamaya devam edeceğiz değerli Amiralim.”

KİMDİR?

19 Nisan 1963 Gölcük doğumlu Cem Aziz Çakmak, Deniz Harp Okulundan 1983’te mezun oldu. Tuğamiral rütbesiyle Güney Grup Saha Komutanı olduğu sırada Balyoz kumpasıyla 23 Şubat 2010’da gözaltına alınarak tutuklanan Tuğamiral Çakmak, 38 sonra serbest bırakıldı, 11 Şubat 2011’de yeniden tutuklanarak Hasdal Askerî Cezavine gönderildi.

Sonrasında Silivri Cezaevine nakledilen Çakmak, hapiste akciğer kanseri oldu ve tedavi görmeye başladı. 1 Şubat 2014'te infazının sağlık sorunları sebebiyle ertelenmesine karar verildi. 31 Mart 2015'te beraat etti. 3 Temmuz 2015'te yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirdiğinde 52 yaşındaydı.

NE DEMİŞTİ?

Çakmak, savunmasında "Hiçbir ülke bizim hakkımızda 'bizim çocuklar başardı’ diyemeyeceği için buradayız. Atatürkçü kimliğimiz, karada terörle mücadele ettiğimiz, denizde küresel güçlerin oyunlarını bozduğumuz için buradayız. Hainlik ve ihanetin odağı olan ve dış mihraklara uşaklık eden şerefsizlere sesleniyorum. Bu salondaki koltuklara oturacaksınız ve vatana ihanetten yargılanacaksınız. Bundan kaçışınız asla mümkün değil” demiş, kanser tedavisi gördüğü sırada da “Ey Ahmet Altan, GATA’daki hasta yatağımdan sana meydan okuyorum!" cümleleriyle tepki göstermişti.