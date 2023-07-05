‘Donanmanın kutup yıldızı’ Tuğamiral Cem Aziz Çakmak mezarı başında anıldı: Ölmeleri mi gerekirdi?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 04:00

Törende Cumhuriyet’e konuşan Amiral Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, 28 Şubat davasında komutanların tutuklu bulunmasına tepki gösterdi.

Dönemin siyasi iktidarının desteklediği FETÖ’nün Balyoz kumpası sonucu girdiği cezaevinde tutukluyken kanser hastalığına yakalanan Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 8. ölüm yıldönümünde Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı. Törende Çakmak’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, E. Tümamiral Engin Baykal, E. Tümamiral Mücahit Şişlioğlu, E. Deniz Kurmay Albay Bora Serdar ve Çakmak’ın devreleri yer aldı. Törende Çakmak’ın devre arkadaşı emekli Deniz Kurmay Albay Bülent Kul kısa bir konuşma yaparken Filiz Çakmak, kardeşi Cem Aziz Çakmak’a ait şiirlerden birini okudu.

‘ACIMIZ AZALMIYOR’

28 Şubat davasında beş komutanın halen tutuklu bulunmasına dikkat çeken Sevgi Çakmak, “Balyoz kumpasıyla eşim ve silah arkadaşlarını toprağın altına gönderdiler. Hapis yatan komutanların da mı ölmesini bekliyorlar?” dedi. “Dönemin militan hâkim ve savcılarının vicdanları ve keyifleri nasıl acaba?” diyen Çakmak, sözlerini “Acımız azalmıyor, hırsımız artıyor. Sorumlular çektirdiklerini çekene kadar da artmaya devam edecek” diyerek tamamladı.

Şehir dışında bulunduğu için törene katılamayan KumpasDer Başkanı Ahmet Tatar da Cumhuriyet’e bir açıklama yolladı. Çakmak’ın Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına canıyla direndiğini belirten Tatar, “O, hastalığının ilerleyen dönemlerinde bile hep ‘Unutmayacağız. Bize bu zulmü yapanlardan mutlaka hesap soracağız’ sözlerini dilinden düşürmedi. Mücadeleyi bırakmamanın Cem Çakmak’a Murat’a Özenalp’e, Ali Tatar’a karşı bir borç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çakmak'ın önceliğinin her zaman vatan olduğunu söyleyen E. Tümamiral Dr. Mücahit Şişlioğlu, “Kendisini ülkesine adamış, mütevazı, çalışkan, başarılı, sakin ama sonuç odaklı bir komutandı” dedi. Çakmak’ın kumpas davalardaki sert savunmalarını anımsatan E. Deniz Kurmay Albay Bora Serdar ise “Günümüzde yaşanan haksız, hukuksuz süreç, onun haklılığını perçinliyor, yıldızını parlatıyor” ifadelerini kullandı.

