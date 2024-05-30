Dondurma nakil aracı devrildi: 2 yaralı

Hakkari’de etkili olan yağışlar nedeniyle dondurma nakil aracının takla atması sonucu 2 kişi yaralanırken yola dökülen dondurmalar ise itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:33
Dondurma nakil aracı devrildi: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1. Tünel Gündoğdu Mağarası mevkiinde meydana geldi. C.D. yönetimindeki dondurma nakil aracı, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücü C.D. ve yanındaki M.D. yaralanarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri de kara yoluna dökülen dondurma kapları ve döküntüleri toplayarak yolu köpüklü su ile yıkadı.


Ambulans haberleri Devlet hastanesi haberleri dondurma haberleri hakkari haberleri Mağara haberleri nakil haberleri sürücü haberleri

İlgili Haberler

İran'da helikopter kazası: İkinci ön inceleme raporu çıktı!

İran'da helikopter kazası: İkinci ön inceleme raporu çıktı!
Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!

Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!
Anadolu Efes evinde rahat kazandı

Anadolu Efes evinde rahat kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!

Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’

Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!