Dondurma nakil aracı devrildi: 2 yaralı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:33

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:05

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1. Tünel Gündoğdu Mağarası mevkiinde meydana geldi. C.D. yönetimindeki dondurma nakil aracı, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Araç sürücü C.D. ve yanındaki M.D. yaralanarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri de kara yoluna dökülen dondurma kapları ve döküntüleri toplayarak yolu köpüklü su ile yıkadı.