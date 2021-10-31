'Dondurma yüklü TIR'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu bulundu
Adana’da polisin ihbar üzerine durdurduğu dondurma yüklü TIR'da yapılan aramada 1,5 milyon TL değerinde 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde ilerleyen TIR'ın uyuşturucu madde taşıdığına dair ihbar aldı. Fiziki takip başlatan ekipler, bir süre TIR'ı izledi. TIR, uygulama noktasına vardığında güvenlik güçleri tarafından durduruldu.
Polis, şoför Ömer Ş.’yi araçtan indirdikten sonra dedektör köpek Aşil ile arama yaptı. Aramada, TIR'ın kupa bölümünde 6 valize gizlenmiş, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan ve uyuşturucu maddeyi 80 bin TL karşılığında taşıdığını itiraf eden Ömer Ş. adliye sevk edildi. Ömer Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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