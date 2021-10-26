"Uyuşturucu verip Van'dan İran'a kaçırmaya çalıştılar!"

26 Ekim 2021 Salı, 13:15

İranlı pilot Merdad Abdarbaşi, İran istihbarat ajanlarından oluşan bir ekibin kendisini uyuşturup İran'a kaçırmaya çalıştığını söyledi.

Abdarbashi, El Cezire'ye demecinde, “Şu anda Türkiye'nin hiçbir şehrinde güvende olduğumu düşünmüyorum. İran istihbaratının peşimden geleceğini düşünüyorum ve bu sefer beni kaçırmaya çalışmayacaklar, öldürecekler” dedi.

Abdarbashi'yi kaçırmaya teşebbüs eden ve ikisi "İran ajanı" olarak tanımlanan sekiz kişi 24 Eylül'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler 4 Ekim'de casusluk ve suç işlemek için komplo kurma suçlamalarıyla Van'da mahkemeye çıkarıldı.

OLAY NASIL OLDU?

Abdarbashi, El Cezire'ye demecinde, yaklaşık beş yıl önce Suriye'de görevlendirileceği haberini aldığında orduya istifasını verdiğini, ancak İran hükümetinin pilotların ordudan ayrılmalarını yasakladığını ve seyahat etmelerini engellemek için de pasaportlarına el koyduğunu söyledi.

Bu olayın ardından kaçarak Van'a gelen ve sığınma başvurusunda bulunan Abdarbashi'ye, Türk polisi tarafından özel bir telefon ve SIM kart verilerek görüşmeleri takip edilmeye başlandı.

Bu sırada, İran istihbaratıyla ilişkili olduğu düşünülen bir kadının Abdarbashi'ye yaklaştığı tespit edildi.

Abdarbashi, 24 Eylül'de kadını akşam yemeği için evine davet etti. Türk istihbaratı, o gün erken saatlerde Abdarbashi'yi uyuşturmak için ilaç satın alan şebekeyi takibe aldı.

Akşam saat 21.00 sularında kadın, bir aracın içinde istihbarat görevlisi olduğu düşünülen iki erkekle birlikte Abdarbashi'nin oturduğu mahalleye girer girmez güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

HEDEF ALINAN DİĞER MUHALİFLER

Bu olay, İranlı muhaliflerin Türkiye içinde Tahran yönetimine bağlı ajanlar tarafından hedef alındığı ilk olay değildi.

İran'ın önde gelen muhalif figürü Habib Chaab'ın, geçen yıl Ekim ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak zorla Türkiye'den İran'a götürüldüğü biliniyor.

Bir diğer muhalif olan Arsalan Rezaei, Aralık ayında İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin arkasında kimin olduğu şimdilik belirsiz olsa da onu tanıyan diğer muhalifler İranlı ajanlardan tehditler aldığını öne sürüyor.

İranlı muhalifler özellikle İran'a geri götürülen muhaliflere ne olacağı konusunda endişeli. Fransa'da sürgün hayatı yaşarken muhalif bir sosyal medya kanalı yöneten Ruhollah Zam, ince bir tuzakla Irak'tan İran’a kaçırıldı. Ardından İran'da asılarak idam edildi.

40 BİN İRANLI TÜRKİYE'DEN KORUMA TALEP ETTİ

Son yıllarda Türkiye'de İranlı muhaliflere yönelik adam kaçırma ve cinayet olayları gözle görülür şekilde arttı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017'ye kadar Türkiye'de uluslararası koruma isteyen yaklaşık 40.000 İranlı olduğunu belirtti. 2017'den itibaren de Türk hükümeti uluslararası göçmenlerin kaydını devraldı ve bu süreçte de 1.425 İranlı göçmenin Türkiye'den koruma talep ettiği bildirildi.