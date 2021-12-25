Donmak üzereyken bulundular

25 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Türkiye’deki sığınmacıların Yunanistan’a geçiş noktası olan Ege kıyıları, Suriyeli, Afganistan gibi göçmenleri ağırlamayı sürdürüyor. İllerde yaşayan yabancılar kendilerine yeni hayat kurmaya çalışırken bazıları Avrupa’ya gitmek için ölümü göze alarak deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmaya çalışıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve polis 2021 yılında kıyı bölgelerinden Yunanistan’a bot ve teknelerle kaçmaya çalışan 35 bine yakın yabancı uyruklu göçmeni yakaladı. Bot ve teknelerin batması sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 15 kişi öldü. Operasyonlarda 149 organizatör gözaltına alındı.

İzmir’in Seferihisar Sığacık Körfezi Kokar Koyu mevkiinde, dün de düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine deniz polisi çalışma başlattı Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a ulaşmaya çalıştıkları belirlenen 16 Afgan, soğukta donmak üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 Afgan göçmenden bazılarının ayakkabılarının olmadığı görülürken donma tehlikesi yaşadıkları belirtildi.

TEKNEDE YAKALANDILAR

Diğer yandan Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından balıkçı teknesinin içerisinde göçmen olduğu tespit edildi. Balıkçı teknesini durdurarak içerisinde yaptığı arama 143 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.