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Dört ayda yüzde 26-37 olan artış oranları mayısta yüzde 17’de kaldı: Prim üretimi hız kesti

Dört ayda yüzde 26-37 olan artış oranları mayısta yüzde 17’de kaldı: Prim üretimi hız kesti

23.06.2026 04:00:00
Güncellenme:
Serhat Aligil
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Dört ayda yüzde 26-37 olan artış oranları mayısta yüzde 17’de kaldı: Prim üretimi hız kesti

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre toplam prim üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 19.7 artarak 109.5 milyar liraya yükseldi. Ancak hayatdışı sigorta branşındaki artış oranı önceki aylara göre gerileyerek yüzde 17.3’te kaldı. Sektör verileri, yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızında yavaşlamaya işaret etti.
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Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), Mayıs 2026 ile ilgili aylık prim üretimi verileri, özellikle hayatdışı braşında yavaşlamaya işaret etti.

Buna göre Mayıs 2026’da, Mayıs 2025’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 19.7 artışla 109.5 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda, üretim hayatdışı branşında yüzde 17.3 artarak 90.9 milyar lira, hayatta yüzde 33.3 artışla 18.6 milyar lirayı gördü. Oysa hayatdışı branşında prim üretimi, geçen ocak ayında yüzde 23.2 artışla 127.6 milyar lira, şubatta yüzde 34.7 artışla 103.3 milyar lira, martta yüzde 26.5 artışla 109 milyar lira ve nisanda yüzde 28.5 artışla 97.1 milyar lira olmuştu.

5 AYDA YÜZDE 25.8 

Buna karşın hayat braşındaki artışlar yüzde 33 ile yüzde 52 arasında değişti. Yılın ilk beş ayında ise Ocak-Mayıs 2025’e kıyasla toplam prim üretimi yüzde 28.4 artışla 621.7 milyar lira, hayatdışında yüzde 25.8 artışla 528 milyar lira ve hayatta yüzde 44.7 artışla 93.7 milyar liraya ulaştı. İlk beş aya hayatdışı açısından bakıldığında, en büyük branşa olan zorunlu trafik sigotasında prim üretimi yüzde 30.66 artışla 125 milyar liraya ulaştı. Hastalık-sağlıkta ise yüzde 33.92 artışla 126.3 milyar liralık prim üretildi. Üretim, yangın ve doğal afetlerde yüzde 22.07 artışla 79.7 milyar lira, kaskoda yüzde 22.45 artışla 67.6 milyar liraya yükseldi.

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