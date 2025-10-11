Dört gün önce istifa etmişti: Macron, Başbakan olarak yeniden Lecornu’yu atadı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı’nda parlamentodaki ana parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından duyurulan atama, yalnızca merkezde konumlanan partilerin davet edildiği toplantının hemen sonrasında açıklandı.

Elysee Sarayı, Lecornu’ya "tam yetki" (carte blanche) verildiğini duyurdu. 39 yaşındaki Lecornu, hafta başındaki istifasından kısa süre önce televizyonda yaptığı açıklamada "görevimin sona erdiğini" ve "yeniden göreve talip olmadığını" söylemişti.

Lecornu, yeniden atanmasının ardından yaptığı açıklamada, Macron’un çağrısını "görev bilinciyle kabul ettiğini" belirterek, "Yıl sonuna kadar Fransa’ya bir bütçe kazandırmak ve halkımızın günlük sorunlarına çözüm üretmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Fransa medyasında yer alan haberlerde Lecornu’nun yeni görev döneminde en acil önceliğinin, pazartesi gününe kadar parlamentoya 2026 bütçesini sunmak olduğu belirtiliyor. Ancak merkezde konumlanan partilerin mecliste çoğunluğu temsil etmemesi nedeniyle hükümetin güvenoyu alması da zorlu görünüyor. Parlamentoda çoğunluğu sol partiler elinde tutuyor, ancak salt çoğunluğa ulaşabilen bir koalisyon bulunmuyor.

Aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi Lideri Jordan Bardella, Lecornu’nun yeniden atanmasını “kötü bir şaka” olarak nitelendirdi ve hükümetin güvenoyu alması halinde bile "çökmeye mahkûm" olduğunu söyledi. Bardella, partisinin hemen bir güvensizlik oylaması çağrısı yapacağını duyurdu.

FRANSA’DA HÜKÜMET KRİZİ BİR YILDIR SÜRÜYOR

Fransa’da son bir yılda iki başbakan, kamu borcunu azaltma ve bütçe açığını kapatma konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden olmuştu. Fransa’nın kamu borcu, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 114’üne ulaştı. Bu Fransa’nın bir yılda ürettiği toplam gelirin tamamı kullanılsa bile borcun ödenemeyeceği anlamına geliyor. Öte yandan, bütçe açığının bu yıl yüzde 5,4’e çıkması bekleniyor.

Ekonomik çalkantılar sürerken, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau da siyasi belirsizliğin büyümeye zarar verdiğini belirtti. 2025 yılı için Fransa ekonomisinde yüzde 0,7 büyüme beklenirken, kriz nedeniyle ülkenin yaklaşık yüzde 0,2’lik potansiyel büyüme kaybı yaşadığı ifade ediliyor.