Dört yılda yaptıklarını anlattılar

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 07:10

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:10

CHP’li Balçova ve Buca belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaret hakkında bilgi paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Biz geliyoruz, Türkiye kazanacak. Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret ettim. Buca için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık” diye açıklamada bulundu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise “Ankara’da güzel ülkemizin güzel yarınlara kavuşması için canını dişine takıp mücadele edenbir genel başkanımız var. Bizim üzerimize düşen, onun bu azmine destek olacak işler yapmak ve mücadelesine güç vermektir. Balçova halkının selam ve sevgilerini ilettim” dedi.