Doruk Madencilik’e bağlı 110 işçinin eylemine sabaha karşı müdahale edildi: Önce abluka sonra gözaltı

5-6 aydır ücret alamadıklarını, geçmiş tazminatlarının ödenmediğini, sık sık ücretsiz izne çıkarıldıklarını belirten işçiler, günlerdir Ankara merkeze doğru yürüyorlardı. Pazartesi günü Ankara merkeze giriş yapan işçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne gitmelerini izin verilmemiş, önleri kesilmişti. Sendika yöneticileri ile işçilerden bazıları gözaltına alınmıştı. Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne gitmelerine izin verilen işçiler burada açlık grevine başlamışlardı. İşçilerin çevresi ise polis araçları ile kapatılmıştı.

SİYASETÇİLERDEN ZİYARETLER

Gece boyunca siyasilerden işçilere destek ziyaretleri oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, işçileri ziyaret ederek, destek verdi. Emir, işçilerin, “analarının ak sütü gibi helal olan maaşlarını ve alın terlerinin karşılığını, birikmiş tazminatlarını istediklerini” söyledi.

Şirketin işçileri sömürdüğünü, bakanlıkların ve TMSF’nin buna izin vermemesi gerektiğini dile getiren Emir, “İşçilerin Enerji Bakanlığı’nın önüne gelmesinden neden rahatsız olunuyor? Neden engel olunuyor?” dedi. İşçilerin yerlerde sürüklendiğini belirten Emir, “Sizin yapacağınız, aç kalmış, maaşını alamayan işçiye kulak vermektir. Bakanlığın denetiminde olan bir maden burası. TMSF özelleştirirken bu işçilere, ‘merak etmeyin bütün haklarınızı alacaksınız’ dedi” değerlendirmesini yaptı.

Emir, buna karşın işçilerin ücretlerinin, tazminatlarının ödenmediğini söyledi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin mecbur kaldıkları için yürümek zorunda kaldıklarını belirtti. CHP’li Emir de işçilerin “bıçak kemiğe dayandığı için” Ankara’ya geldiklerini vurguladı.

ISLIKLAR, SLOGANLAR...

İşçiler polis ablukası altında gece boyunca baretlerini yerlere vurarak, ıslıklarla, sloganlarla tepkilerini dile getirdi. EMEP Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da, işçilere destek ziyaretinde bulundu. Karaca, işçilerin 9 gündür yürüyüşte olduklarını söyledi. Karaca, madencilerin, “memleketin en kötü kapalı cezaevi koşullarından daha kötü koşullarda ablukaya alınmış durumda” olduklarını belirtti.

‘BATTANİYE VERİLMEDİ’

İşçilere, ekmek, su, battaniye verilmediğini söyleyen Karaca, ısınmak için çer çöp toplayıp ateş yakanlara da engel olunduğunu bildirdi. Karaca, “Bir gıdım şeker, bir gıdım tuz çok görülüyor. Eylem yapma özgürlüğü var deniliyor içeriden dışarıya çıkabilirsiniz, dışarıdan içireye giremezsiniz. Hiçbir şey de sokamazsınız. İşçiler 30 metreye 2 metrelik aralıkta ablukaya alınmış durumdalar” dedi.

Soğuk havaya karşın eylemlerini sürdüren işçiler, yerlerde yattı. İşçiler, “Holdinglere el pençe, madenciye işkence” sloganları da attı.

SABAHA KARŞI GÖZALTI

Eylem devam ederken sabaha karşı 110 işçi ile Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri gözaltına alındı. Bu arada soğuktan etkilenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı.