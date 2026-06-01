Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda... Başaran Aksu: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

Doruk Madencilik işçilerinin aylardır süren hak arayışı yeni bir aşamaya geçti.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te çalışan ve ücret, tazminat ile çeşitli alacaklarının ödenmediğini belirten işçiler, daha önce Ankara’da gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek yeniden başkente gitme kararı aldı.

"BUGÜN BİR ŞEKİLDE ANKARA'DA OLACAĞIZ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin Ankara’ya ulaşmasını engellemeye yönelik girişimlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Aksu, ilk olarak belediyeden sağlanması planlanan ulaşımın iptal edildiğini, ardından özel firmalarla yapılan anlaşmaların ve verilen kaporaların sonuçsuz kaldığını belirtti.

Son olarak ise dün gece tutulan araçların da iptal edildiğini belirten Aksu, yaşananlara rağmen Ankara’ya ulaşacaklarını belirterek, "Bugün bir şekilde Ankara’da olacağız. Genel başkanımız, sendika heyetimiz ve işçi temsilcilerimiz dün gece yarısından itibaren bakanlıklardan görüşme talep etti. Heyetimiz Ankara’da görüşmeler yürütürken biz de yolda olacağız" dedi.