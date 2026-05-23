Doruk Madencilik işçileri yeniden eyleme başlıyor: Sözler tutulmadı

Bağımsız Maden-İş Sendikası, Ankara’daki eylemin tüm taleplerin kabul edilmesi ve 15 Mayıs’a kadar tüm hak ediş ile alacakların ödeneceği taahhüdü üzerine son bulduğunu anımsattı. Sendikadan yapılan açıklamada, bu süreçte işçilerin ödenmeyen üç ila yedi aylık ücretlerinin ödendiğini, TİS farklarının yatırıldığını ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacaklarının karşılandığını bildirdi. Yıldızlar SSS Holding’in son tarih olarak verilen 15 Mayıs günü verdiği sözü yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada, “15 Mayıs tarihine kadar Holding CEO’su ile gün aşırı kurulan diyaloglarda herhangi bir sorun olmadığı görülmesine rağmen, holding bünyesinde somut bir adım atılmamış; verilen sözler yerine getirilmemiş, sürekli yeni gün ve tarihler verilmiş ancak bu tarihlerde de herhangi bir ödeme yapılmamıştır” denildi.

‘BAYRAM SONRASINA SARKITILDI’

Açıklamada, 18 Mayıs’ta holding merkezinde, İnsan Kaynakları Koordinatörü, holding hukuk müşavirliği ve hukukçularıyla yapılan görüşmede de “ciddi bir iç koordinasyon eksikliği gözlemlendiğine” işaret edildi. Tüm ödemelerin bayramdan önce tamamlanacağının sendikaya iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak yapılan en son görüşmede bayram öncesi ödeme yapılamayacağı ve tüm ödemelerin bayram sonuna sarkıtıldığı tarafımıza iletilmiştir. Görünen odur ki, verilen sözlerin tutulmaması artık bir alışkanlık hâline gelmiştir. Bu durum garantör olarak bulunan bakanlıklara da defalarca kez bildirilmesine rağmen aktif bir denetim ve garantörlük mahiyetini kapsayan herhangi bir somut çözüme yönelik adım atılmadığı görülmüştür.

Üstelik bu süreçte alacağı kesinleşmiş, ayrıca bir hesap yapılmasına gerek olmayan ödemeler bile tamamlanmadan şirketin sarı sendikaya 10 milyon TL ödemesi; sürecin suistimal edildiğini açığa çıkaran bir diğer nokta olmuştur. Bu 10 milyon TL’lik ödeme, yıllardır sarı sendikanın işçileri baskı ve denetim altına alarak haklarına çökülmesine aracılık etmesinin ödülüdür. Sarı sendikaya verilen sus payı ‘borcunun’ işçinin çoktan hak kazandığı alacaklardan önce ödenmiş olmasının hiçbir izahatı yoktur. Bununla beraber verilen sözlerin ne ehemmiyeti ne de ciddiyeti kalmıştır.”

‘1 HAZİRAN’DA...’

Açıklamada, sendikanın, “garantör olan bakanlıkları da göreve davet ederek direnişe kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde sürdürme kararı aldığı” belirtildi. “Bu saatten sonra ne herhangi bir sözü ne de herhangi bir garantörlüğü kabul etmeyeceğimizin altını kalın harflerle çiziyoruz” denilen açıklamada, şöyle denildi:

“Halen ödenmemiş bulunan tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ve bu günlere ait primler ile eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödeninceye kadar hem garantör kurumların önü hem de holding merkezinin önü direniş alanıdır. Bayram sonrası, 1 Haziran tarihinde başta Doruk Maden işçileri ve mağdur edilen aileler olmak üzere Ankara’da çok güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz.”